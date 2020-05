My Hero Academia: il segreto di All For One viene finalmente alla luce

La conclusione della Golden Week ha portato con sé una nuova tornata di capitoli per i manga di Weekly Shonen Jump. I lettori dell'opera di Horikoshi sono forse quelli che hanno accusato di più il colpo, dato che l'ultima uscita settimanale si è rivelata una delle più importanti di My Hero Academia.

Eravamo rimasti alla cattura di Shigaraki da parte di X-Less, mentre Present Mic teneva sotto scacco il malefico dottore dopo averlo stordito con un potente colpo al volto. Il professore della U.A. trascina l'antagonista lungo il laboratorio per assicurarlo al resto degli eroi, e durante il tragitto non si fa nessuno scrupolo nel rivelare i suoi folli trascorsi.

Una domanda piuttosto ricorrente nelle discussioni riguardanti il manga è, com'è possibile che All For One sia ancora in vita se il suo dominio risale a a centinaia di anni fa? La risposta ufficiale la fornisce il Dr.Ujiko. Quest'ultimo in giovane età, ottenebrato dal carisma e dall'atteggiamento di misericordia di All For One, gli offrì in dono il suo Quirk, "Life Force".

Un Quirk in grado di raddoppiare le capacità vitali di una persona, a discapito però delle facoltà motorie. L'ammissione del dottore genera un senso di repulsione in Present Mic. Ancora oggi il dottore possiede il suo Quirk, ma in forma di duplicato, l'originale è ora proprietà di All For One.

Questa non è l'unica rivelazione di peso del capitolo 270, scopriamo infatti che il rivale di All Might era cosciente che un giorno non sarebbe più stato in grado di imporre il suo dominio, e per questo motivo decise di concedere l'All For One al suo successore, Shigaraki Tomura.

Dopo il capitolo 270 di My Hero Academia, diversi eroi sono si trovano in bilico tra la vita e la morte; chi si salverà secondo i fan? Il manga di My Hero Academia figura nei bestseller di Maggio del New York Times.