My Hero Academia: un segreto pericoloso dei Pro Hero è stato rivelato!

Non tutta la vita da supereroe professionista è fatta di fama e adulazione, esiste una parte nascosta che non arriva sotto la luce dei riflettori. Nell'ultimo capitolo dello spin-off di My Hero Academia, dal titolo My Hero Academia: Vigilantes, veniamo a conoscenza di uno di questi aspetti oscuri del mestiere, grazie alle parole di Eraserhead.

La vita del supereroe di professione non si limita al combattere i cattivi e al proteggere la sicurezza mondiale, ognuno deve rispettare delle regole e obbedire a delle convenzioni. Nell'universo di My Hero Academia ci sono la gloria e il prestigio, ma solo fino a quando si è sulla cresta dell'onda. Solo pochi riescono a vivere una vita normale una volta appeso il costume al chiodo.

Nell'ultimo capitolo dello spin-off disegnato da Hideyuki Furuhashi intitolato My Hero Academia: Vigilantes, un personaggio del peso dell'eroe Eraserhead, ci informa del destino che tocca a molti degli eroi che hanno passato la vita a combattere il crimine, facendosi un'infinità di nemici. A seguito di un'indagine su dei fatti ricollegabili al Pro Hero ritirato O'Clock, veniamo a sapere di come molti ex-eroi siano costretti a nascondersi una volta abbandonato il proprio compito, proprio per salvaguardare se stessi e i propri cari dal rancore dei propri nemici. Ovviamente, Eraserhead si mostra indifferente anche quando gli viene fatto notare che anche a uno come lui potrebbe toccare la stessa sorte.

Voi cosa pensate di questa altra faccia della medaglia? Il plauso e la venerazione dei civili, valgono il risentimento e l'odio dei nemici che costringe gli eroi a nascondersi? Fatecelo sapere.

My Hero Academia è un anime tratto dal manga omonimo di Koheri Horikoshi, ed è arrivato alla sua terza stagione. La quarta è stata annunciata ufficialmente in questi giorni, mentre le prime stagioni sono state trasmesse in simulcast su VVVVID. Le puntate doppiate in italiano sono trasmesse da settembre 2018 su Italia 2.