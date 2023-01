My Hero Academia: il grande segreto di La Brava svelato un'intrigante teoria

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno mostrato la difficoltà che gli Heroes stanno provando di fronte ai Villains, guidati da All For One e da uno Shigaraki più forte che mai. Ad accorrere in soccorso dei protagonisti è stata però una ex Villain, sulla quale i fan stanno già avanzando teorie molto interessanti.

L’assistente del Villain Gentle Criminal, La Brava, è infatti tornata in azione nell’ultima tavola del capitolo 377 del manga, disponibile su MangaPlus. Stavolta la ragazza sembra essere a lavoro per aiutare in ogni modo possibile gli eroi agendo a distanza e dimostrando delle incredibili abilità informatiche. Proprio questo dettaglio sembra aver convinto un fan, l’utente RukasuMHA, ad elaborare una teoria riguardo l’hackeraggio avvenuto in passato nei confronti di Skeptic, genio dei computer al servizio dei Villains.

Infatti, considerando che ormai La Brava è un’alleata degli eroi si potrebbe presupporre che in quella circostanza sia stata proprio lei a contrastare Skeptic, e, come ipotizzato dal fan nel post che trovate in calce, è molto probabile che anche stavolta riuscirà a superare le abilità del Villain e far guadagnare un po’ di tempo, e vantaggio, agli Heroes. E voi cosa ne pensate di questa teoria? Avevate collegato i due eventi? Come al solito ditecelo nei commenti.

Per finire ricordiamo che Deku sta subendo le conseguenze del Quirk Transmission, e vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 378 di My Hero Academia in arrivo domenica 22 gennaio 2023 su MangaPlus.