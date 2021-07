My Hero Academia: la selezione di Funko Pop si espande, arrivano Fat Gum e Gang Orca

L'azienda statunitense Funko ha rivelato una nuova, ricca selezione di Funko Pop esclusivi durante il FunKon 2021, l'evento virtuale organizzato in vista dell'inizio del San Diego Comic-Con 2021. Tra i nuovi pupazzetti presentati ce ne sono anche una manciata dedicati a serie anime, tra cui due riservati a dei Pro Heroes di My Hero Academia.

In calce potete dare un'occhiata ai Funko Pop di Fat Gum e Gang Orca, rispettivamente esclusive di GameStop e Hot Topic. Fat Gum è il mentore di Eijiro Kirishima ed è uno dei Pro Heroes più popolari tra i fan dell'anime, mentre Gang Orca, seppur meno conosciuto, resta una scelta molto gradita considerando che voci di corridoio parlavano degli ennesimi Funko Pop di Deku o All Might.

I Funko Pop di Fat Gum e Gang Orca dovrebbero essere alti circa 15 cm e la data d'uscita sarà rivelata presto, si spera durante il San Diego Comic-Con del 23-25 luglio. Per quanto riguarda le altre novità, Funko ha presentato solo altri due pupazzetti legati a serie anime su un totale di sessanta nuovi prodotti in uscita, ovvero le versioni Diamond Collection di Bulbasaur e Squirtle. Le date d'uscita restano da definire.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono questi due Funko Pop? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi consigliamo di dare un'occhiata alla preview di My Hero Academia 5x17, la nuova puntata dell'anime in uscita sabato 24 luglio.