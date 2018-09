My Hero Academia: sembra che il circuito dei pro hero subirà alcuni cambiamenti

Quando si vive in ​​una società di supereroi, la strada per diventare uno di loro è dura e irta di pericoli. My Hero Academia ha mostrato ai fan che la professione da hero non è così affascinante come ci si potrebbe aspettare, e sembra che nel settore sia in arrivo un grande cambiamento dopo il ritiro di All Might.

Questo fine settimana, l'ultimo episodio di My Hero Academia ha rivelato come il comitato dietro le licenze da pro hero si stia approcciando al settore dei professionisti ora che All Might si è ritirato. L'argomento viene sollevato quando il team sta cercando di capire come andrà l'esame per la licenza provvisoria in corso, e sembra che le prove siano state focalizzate sul lavoro di squadra per un motivo ben preciso.

"Di questo passo, valuteremo non le loro abilità individuali, ma la loro capacità di lavorare in gruppo. Era questa la proposta dell'Agenzia Nazionale di Polizia", afferma un dirigente. "È diventato necessario. All Might era al vertice in tutto - forza e carisma. C'era sempre un grande divario tra lui e l'eroe numero due. Sarà difficile trovare qualcun altro così carismatico come lui", continua un diverso membro del team. "Piuttosto che aspettare il prossimo All Might, dovremmo riempire quel buco con un esercito di eroi con un forte senso di unità".

Per lungo tempo, il circuito dei Pro Hero ha fatto affidamento sul Simbolo della Pace (nome che non è stato assegnato a caso), ma non è più così. All Might è out, e Endeavor, l'Hero N.2, nonostante la sua forza, è ancora lontano dal rivale. Con la fiducia nei confronti dei Pro Hero in costante calo, i funzionari sperano che un fronte unito porti consensi come con All Might.

Per sapere se questa strategia darà i suoi frutti, non resta che attendere i prossimi episodi di My Hero Academia, o gettarsi a capofitto nella lettura del manga.