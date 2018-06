My Hero Academia sembra sempre di più l'erede spirituale di Naruto

My Hero Academia è una delle serie rivelazione degli ultimi anni. L'opera, che fa parte di quella declinazione del genere supereroistico (tipico del mercato americano) a manga, è considerata da molti come il nuovo Naruto, e una scena vista nell'ultimo episodio dell'anime non ha fatto che rafforzare questa sensazione.

Nello specifico, l'ultimo episodio della terza stagione di My Hero Academia ha una scena post credit in cui viene mostrata la potenza di All for One, la nemesi di All Might e del suo One for All. Durante la puntata, l'oscuro villain ha messo fuorigioco molti pro hero e si è dilungato in un monologo, lasciando Izuku e compagni tremanti di paura. Ad uno ad uno, vengono mostrati gli studenti della UA Academy presenti, ed è proprio Izuku ad affermare che All for One, con il suo intento omicida, ti fa sentire come se fossi già morto.

Subito, la scena viene distorta in una brutale visione di tutti gli studenti che giacciono a terra privi di vita e immersi nel sangue. Suona familiare?

Esatto: Naruto mostrò qualcosa di molto simile durante gli esami di selezione dei chunin. Durante la seconda prova, Sakura e Sasuke affrontarono Orochimaru travestito da ninja del Villaggio dell'Erba, ma nel momento in cui quest'ultimo mostrò le sue intenzioni omicide, i due giovani shinobi della Foglia furono colti da una visione come quella di Deku: sia Sasuke che Sakura immaginarono le loro sanguinose morti avvenute per mano di Orochimaru.

Coincidenza, spunto o semplice omaggio, My Hero Academia sembra sempre più l'erede spirituale di Naruto.