My Hero Academia: un sensazionale cosplay ci prepara al ritorno di Shigaraki Tomura

Shigaraki Tomura è tornato in azione nell'episodio 14 di My Hero Academia, riscattando nuovamente la sua posizione di villain più pericoloso all'interno della serie di Kohei Horikoshi. L'antagonista ovviamente gode di una buona popolarità tra gli amanti dell'opera, e proprio a questo proposito oggi abbiamo deciso di mostrarvi un nuovissimo cosplay.

Come potete vedere in calce, la giovane Luanna Zanlorenzi ha recentemente omaggiato il nemico numero uno dei Pro Heroes mettendo in scena una fantastica interpretazione. Il costume nero e i capelli sono perfettamente uguali a quelli di Shigaraki, e le mani sono tra le meglio realizzate che si siano mai viste in un cosplay di questo genere.

Shigaraki Tomura è il capo della League of Villain, la fazione che si oppone all'operato degli eroi all'interno del mondo di My Hero Academia. I suoi ideali contorti e la bieca morale lo rendono uno dei personaggi più interessanti della serie, e fortunatamente possiamo anticiparvi che le prossime stagioni dell'anime tratteranno in modo sempre più approfondito la sua condizione psicologica.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il cosplay della giovane Luzanlorenzi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla preview del prossimo episodio di My Hero Academia.