My Hero Academia: una sensuale Mirko nello sketch di un assistente di Horikoshi

La quinta stagione di My Hero Academia si è incentrata principalmente sugli studenti delle classi 1-A e 1-B, per poi lasciare spazio al breve arco narrativo dedicato al tirocinio dei protagonisti. Questo ha comportato alcune assenze, come Rumi Usagiyama, la Pro Hero Mirko, omaggiata in un fantastico sketch di un assistente di Horikoshi.

Nonostante la sua assenza dall'anime, se si esclude la scena di salvataggio di Hawks e Endeavor minacciati dal Villain Dabi, Rabbit Hero tornerà a ricoprire un ruolo significativo nella sesta stagione dell'anime durante la Guerra di Liberazione del Paranormale, sviluppatasi nel manga per ben 53 capitoli. Attualmente diversi Pro Hero sono impegnati nell'addestrare i giovani e aspiranti Hero del liceo Yuei, e per quanto Usagiyama non sia stata coinvolta nel programma di tirocinio, rimane tra i migliori cinque eroi presenti nella Hero Society.

Dopo che lo stesso Kohei Horikoshi ha dedicato uno sketch a Froppy, uno dei suoi assistenti, Yoshinori, ha deciso di rendere Mirko protagonista di un sensuale disegno, pubblicandolo successivamente su Twitter. Come potete vedere nel post dell'artista, riportato in calce, Mirko appare in costume da bagno. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Ricordiamo che nei prossimi capitoli potrebbe arrivare un miniarco dedicato a Deku e All Might, e vi lasciamo ad una splendida tavola a colori del capitolo 319.