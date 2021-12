My Hero Academia: la sensualità di Setsuna spicca nel cosplay Hiso

Mentre nel manga di My Hero Academia Deku e compagni si stanno preparando per la resa dei conti finale contro Shigaraki e All For One, la sesta stagione si concentrerà principalmente sulla trasposizione della Guerra di Liberazione del Paranormale, dando quindi spazio a temi e toni più seri rispetto a quanto visto nel corso degli episodi precedenti.

Gran parte della quinta stagione è stata infatti occupata dall'arco narrativo dedicato all'allenamento congiunto tra le due migliori sezioni dell'accademia. Deku e i suoi compagni della Classe 1-A hanno infatti dovuto affrontare in svariate prove organizzate dai professori, gli studenti della 1-B. Nonostante la squadra di Midoriya sia riuscita a guadagnare la vittoria, i loro avversari si sono dimostrati più che all'altezza.

Tra di loro vi è Setsuna Tokage, conosciuta anche col nome da Hero Lizardy, che ha avuto la possibilità di sfoggiare il suo Quirk Lizard Tail Splitter, col quale può dividere il suo corpo in diverse parti e controllarle telecineticamente. Per celebrarla la fan hiso.neko ha deciso di vestire i suoi panni realizzando il cosplay, fedele al design originale, che potete vedere in calce alla notizia. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

