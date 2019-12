My Hero Academia e i sentimenti di Uraraka: il capitolo 253 rivela a che punto sono

Izuku Midoriya ha fatto passi da gigante durante le vacanze invernali, passate ad allenarsi con Endeavor insieme ai due compagni di classe Todoroki e Bakugo. L'irruento finale di questa fase ha testimoniato la bontà della crescita del protagonista di My Hero Academia.

My Hero Academia si prende una pausa nel capitolo 253 per fare da ricapitolazione dello status di tutti i personaggi della classe 1-A della Yuei, prima di gettarsi in una nuova storia. Iida dà inizio, nel primo giorno scolastico dopo le vacanze e i tirocini, il via a una discussione sulle capacità ottenute per fare il punto della situazione.

Durante le esercitazioni, negli spogliatoi, mentre i ragazzi parlano dello stato del potere di Deku, un simpatico ma interessante siparietto prende alla sprovvista la protagonista femminile, Uraraka. Le ragazze si stanno cambiando e notano le piccole modifiche al costume della loro compagna di classe e, mentre analizzano i nuovi dettagli del costume, notano che è presente un piccolo portachiavi a forma di All Might regalato da Deku.

Osservandolo, Uraraka scatta subito per nasconderlo, mentre Mina Ashido pensa di aver capito chi piace all'amica. Tuttavia, Ochaco, imbarazzata, per ora risponde con una frase criptica, facendo pensare di aver messo momentaneamente da parte i suoi sentimenti. La coprotagonista sta maturando pian piano e ciò che prova per Deku potrebbe ancora evolversi in future saghe e con risvolti più concreti.

My Hero Academia tornerà su Weekly Shonen Jump #03 con copertina e pagine a colori, dove verrà approfondito il rapporto tra Shirakumo e Kurogiri.