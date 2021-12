My Hero Academia: la serie di Horikoshi incontra Spider-Man in una magnifica fanart

In un'opera come My Hero Academia appare evidente l'influenza esercitata dall'infinito panorama fumettistico americano dedicato ai supereroi. L'autore, Kohei Horikoshi, ha sempre confermato la sua passione per le storie edite da Marvel e DC, e un fan della serie ha quindi deciso di avvicinare l'universo di Deku a quello di un celebre supereroe.

Considerate le discussioni sul web e tra le community di appassionati, oltre al successo ricevuto al botteghino e dalla critica dall'atteso Spider-Man: No Way Home, era quasi inevitabile che la decisione del fan in questione ricadesse proprio su Spidey. Da decenni ormai l'amichevole supereroe di quartiere è considerato un'icona del genere, al fianco dei più anziani Superman e Batman della concorrente DC Comics, ed ha ricevuto un ennesimo omaggio nella fanart che trovate in calce.

L'utente @mikahyuni ha infatti immaginato una dimensione alternativa, dove a vestire i panni di Spider-Man è Izuku Midoriya. Sullo sfondo dell'illustrazione si nota l'Empire State Building, luogo centrale in molte storie del Tessiragnatele pubblicate negli anni '60, mentre il costume scelto per questa significativa fusione è stata la prima tuta fatta realizzare da Tony Stark per il suo pupillo. Fateci sapere cosa pensate di questo crossover nei commenti.

Ricordiamo infine il manga di My Hero Academia dovrebbe finire entro un anno, e vi lasciamo al simpatico sketch natalizio realizzato da Horikoshi per celebrare le feste.