My Hero Academia: la serie è trend per gli esplosivi spoiler del capitolo 350

My Hero Academia rappresenta uno dei titoli di punta della rivista Weekly Shonen Jump, e a distanza di sei anni dalla sua prima pubblicazione l’opera di Kohei Horikoshi continua a creare discussione e a riaccendere l’interesse della community, come sta avvenendo in queste ore sui social grazie ai sorprendenti spoiler del capitolo 350.

Come succede spesso per le opere più attese sono infatti già trapelate informazioni, dettagli e persino immagini riguardanti il prossimo capitolo di My Hero Academia, che arriverà su Manga Plus domenica 10 aprile 2022 alle ore 17. Già dallo scorso appuntamento i lettori avevano mostrato particolare attenzione nei confronti di Dabi, delle sue battute pronunciate nelle tavole finali, e di quali fossero le sue reali intenzioni.

Scoprire che il capitolo 350 approfondirà alcuni momenti specifici e fondamentali del passato di Toya Todoroki, ha generato quindi una reazione a catena tra i fan, portando il manga al primo posto tra gli argomenti e gli hashtag più cercati su Twitter in Italia. Più di diecimila tweet dedicati al Villain, devastato dai maltrattamenti del padre, invidioso del fratello Shoto e desideroso di bruciare ogni cosa, persino sé stesso, pur di rovinare l’intera famiglia Todoroki.

Per concludere vi lasciamo ad un tenero artwork di Deku e Kacchan da bambini.