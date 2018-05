My Hero Academia: la serie TV di Jessica Jones ha 'copiato' il design di un personaggio?

My Hero Academia è un popolare franchise di animazione e fumettistico, ma anche prodotti come Marvel's Jessica Jones di Netflix si è fatta apprezzare da fan neofiti e dai cultori dei fumetti. Pare che queste due produzioni abbiano degli elementi in comune, soprattutto il character design di un certo personaggio.

Sembra, infatti, che la serie televisiva di Jessica Jones targata Netflix con Krysten Ritter abbia in qualche modo "copiato" - o si sia ispirata, forse - il design di uno dei protagonisti di My Hero Academia realizzati dal mangaka Kohei Horikoshi. Ci riferiamo, in particolare, al personaggio del professor Aizawa.

A far notare l'incredibile similitudine è addirittura il canale Twitter ufficiale di Funanimation, che ha pubblicato una foto comparativa tra Aizawa e Jessica Jones. I due eroi, oltre a condividere lo status quo di paladino della giustizia, hanno in comune anche il look.

Entrambi, infatti, hanno lunghi capelli neri e vestono di scuro, senza contare la lunga sciarpa grigia avvolta intorno al collo. A ciò possiamo poi aggiungere lo sguardo e il carattere piuttosto indisponente che i due eroi sfoggiano spesso e volentieri.

Secondo Funanimation, è stato Netflix a ispirarsi a My Hero Academia per Jessica Jones, poiché l'opera di Horikoshi ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 2014, mentre la serie Marvel è stata rilasciata sulla piattaforma streaming nel 2015.

Voi cosa ne pensate? Anche Hollywood guarda gli anime?