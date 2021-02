My Hero Academia: Sero è uno degli aspiranti eroi più sottovalutati? Parliamone

Non tutti gli studenti della Classe 1-A possono ambire a diventare eroi pronti a combattere in prima linea come All Might o Endeavor. Questo è il caso di Hanta Sero, che nel corso di My Hero Academia ha dimostrato di essere un supporto perfetto per i suoi compagni di classe più forti.

Alcuni Quirk sono stati chiaramente ideati da Kohei Horikoshi per essere al centro della scena, ma il One For All di Deku o il potere esplosivo di Bakugo non avrebbero la stessa efficacia in battaglia senza il contributo dei Quirk di supporto, come per esempio quello di Sero.

L'abilità di Hanta lo rende piuttosto simile all'Uomo Ragno: il ragazzo è infatti capace di espellere del nastro resistente dai gomiti e di utilizzarlo per bloccare gli avversari oppure per dondolarsi velocemente in aria.

Questo Quirk difficilmente potrebbe mettere al tappeto avversari più potenti, ma combinandolo ad esempio con il One For All si rivelerebbe letale. In una collaborazione tra Sero e Deku, il primo potrebbe bloccare gli arti dell'avversario così da facilitare il lavoro del secondo, che metterebbe K.O. il villain.



Non solo, il Tape Quirk è perfetto per individuare la posizione dei nemici osservando la situazione dall'alto o per missioni di ricerca e salvataggio. Il nastro potrebbe infatti fungere da prima medicazione per i civili che hanno subito distorsioni o che hanno ossa rotte.



Sero è ben consapevole del suo status da eroe di supporto e sebbene sia coraggioso dinanzi al pericolo, non è sfacciato e spericolato come i suoi compagni di classe più avventati. Il giovane studente si sta lentamente costruendo una reputazione affidabile e collaborativa, lavorando dietro le quinte per il bene della società.

E voi cosa ne pensate di questo personaggio? Probabilmente Sero potrebbe trovare più spazio nella quinta stagione dell'anime, che vedrà un addestramento congiunto con gli eroi della 1-B di My Hero Academia. Ecco un curioso dettaglio sul primo costume da eroe indossato da Deku in My Hero Academia.