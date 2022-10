My Hero Academia: la sesta stagione anime comincia nell'artwork di Kohei Horikoshi

L'attesa sta per terminare, tra pochissime ore debutterà My Hero Academia Stagione 6, nuova parte dell'anime che darà il via a un terribile confronto tra la fazione degli Heroes e i Villain. Per festeggiare l'inizio della stagione, l'autore del manga ha rilasciato uno sketch celebrativo.

Nonostante i continui impegni con la serializzazione del manga, attraverso un artwork condiviso sul proprio profilo Twitter Kohei Horikoshi ha celebrato l'imminente esordio del primo episodio di My Hero Academia Stagione 6. L'illustrazione condivisa dal sensei ritrae Izuku Midoriya, visto dall'alto verso il basso, con il busto scoperto. Nella parte bassa del disegno, vediamo Shoto e Deku rappresentati in stile caricaturale. Come suggerisce l'autore la Stagione 6 di My Hero Academia comincia sabato 1° ottobre alle ore 17:30, in simulcast su Crunchyroll.

L'adattamento anime di Studio BONES si tufferà nella saga intitolata War Arc, un arco narrativo che porterà in guerra gli Heores. La società degli eroi è in pericolo. Il dottor Garaki sta effettuando terribili esperimenti sul corpo di Tomura Shigaraki, che al suo risveglio porterà tormento e devastazione. Il compito degli eroi professionisti, a cui si aggregheranno gli studenti delle accademie per eroi di tutto il paese, è quello d'impedire che questo processo venga completato. E voi siete pronti a questo grandioso appuntamento con la serie anime?