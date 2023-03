My Hero Academia: la settima stagione potrebbe essere l'ultima?

La sesta stagione di My Hero Academia ha adattato alcuni dei momenti fondamentali della storia di Izuku Midoriya, e della Hero Society in generale, mostrando le conseguenze della grande battaglia contro i Villain e preparando il terreno per la guerra conclusiva, avvicinandosi sempre di più a quanto raccontato nella controparte cartacea.

Dopo la parentesi dedicata a Dark Deku, Kohei Horikoshi ha infatti lanciato l’atto finale della sua opera, e i capitoli più recenti del manga sembrano aver reso sempre più imminente l’epico, e atteso, scontro tra Midoriya e Shigaraki, coloro che rappresentano la vera battaglia tra bene e male, essendo i possessori del One For All e dell’All For One.

Visto quindi il rapido avanzare della narrazione verso lo scontro conclusivo, e considerata la mole di materiale adattato nel corso della sesta stagione, possiamo presupporre che l’anime di My Hero Academia prodotto da Bones possa concludersi con la settima stagione. Infatti lo studio d’animazione ha condensato gli eventi raccontati in 70 capitoli del manga, precisamente dal 258 al 328, nei 25 episodi che costituiscono la sesta stagione, l’ultimo dei quali verrà pubblicato il 25 marzo 2023.

Se Horikoshi terminasse la serie entro i 400 capitoli quindi possiamo davvero aspettarci che Bones riesca a concludere l’adattamento della storia di Midoriya nell’arco di un’ultima, corposa, stagione. Prima di salutarci, vi lasciamo rivivere la scena più emozionante di Bakugo con le parole del doppiatore, e ad un nuovo poster dedicato alla stagione 6 di My Hero Academia.