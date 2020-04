My Hero Academia: un sexy cosplay di Endeavor infuoca gli animi degli appassionati

La quarta stagione di My Hero Academia ci ha regalato un'emozione dietro l'altra. Ci ha permesso di approfondire la storia già intrapresa dal manga di Horikoshi e soprattutto di vedere la crescita dei nostri personaggi preferiti e l'evoluzione dell'intero mondo supereroistico che il mangaka ha creato.

Abbiamo potuto assistere anche a battaglie da mozzare il fiato, a eventi che ci hanno sconvolto e, ad altri, che ci hanno saputo riservare piacevoli sorprese. Uno dei personaggi che, soprattutto nella fase finale della serie, ha brillato moltissimo, è stato l'eroe di fuco Endeavor. Eroe che ha avuto il suo momento di gloria soprattutto nelle ultime due puntate conclusive. Una in cui è stato nominato nuovo Pro Hero numero uno, succedendo All Might, e un'altra in cui ha dato vita a un combattimento emozionante che ha reso evidente agli occhi di tutti il cambiamento subito dal personaggio e che si era già cominciato a intravedere a inizio stagione.

Endeavor è uno di quei personaggi dal passato oscuro, di cui vergognarsi, ma che con la forza di volontà avvia un processo di redenzione che lo porta a essere un uomo migliore, un processo che genera simpatia nei fan. Se già in passato aveva avuto un rapporto di odi et amo, da qui in poi siamo sicuri riuscirà sempre di più a riservarsi un posto nei cuori degli appassionati, posto che, nel petto di alcuni è già disponibile, come per la cosplayer di cui vogliamo parlarti oggi.

Captain Keller è il suo nome, ragazza appassionata di cosplay, la quale condivide tramite il proprio profilo Instagram i costumi che realizza e i personaggi a cui dà vita. E proprio qualche giorno fa ha postato una foto che la ritrae nei panni di Endeavor, una foto che ci permette di vedere l'eroe di fuoco in una luce diversa, meno mascolina e burbera e più femminile e sexy.

Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, se la ragazza ha riprodotto piuttosto fedelmente la parte alta del costume, dalla maglietta blu con la striscia arancione, ai parabraccia argentati e alle magnifiche fiamme, è la parte di sotto quella che differisce maggiormente. Con un body che lascia scoperte le gambe e dei lunghi stivali rossi a completare l'opera.

Cosa ne pensi di questa versione sexy e al femminile di Endeavor? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

