My Hero Academia: la sfida tra bene e male comincia nella key visual della Stagione 6

Mentre in Italia la terza pellicola del franchise ha appena fatto il suo debutto, i fan di tutto il mondo si godono la prima, meravigliosa key visual di My Hero Academia Stagione 6. La sfida tra le forze del bene e quelle del male comincia in largo anticipo!

La quinta stagione animata si è recentemente conclusa con un clamoroso cliffhanger: subito dopo aver formato il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, nato dall'unione tra la League of Villain e l'Armata di Liberazione dei Superpoteri, Tomura Shigaraki è pronto a lanciare un attacco su larga scala alla società degli eroi.

In attesa del debutto della prossima stagione anime, la battaglia tra villain ed heroes comincia nella splendida key visual che trovate in calce all'articolo. Protagonisti dell'immagine promozionale sono Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. Non un caso: i due ragazzi saranno infatti i principali artefici dei prossimi eventi. La lotta tra One For All e All For One sta per esplodere in una trepidante guerra che coinvolgerà centinaia di combattenti. Chi la spunterà, lo scopriremo solamente con l'avvio della Stagione 6.

A lavorare a questa nuova stagione, come al solito, è lo Studio Bones, che ha in precedenza ha già presentato My Hero Academia 6 con un teaser trailer. Vista la cadenza delle passate iterazioni dell'anime, è lecito ritenere che la Stagione 6 non arrivi prima della fine del 2022, o addirittura a inizio 2023. Vi lasciamo a un cosplay di My Hero Academia in cui Dabi danza tra le fiamme.