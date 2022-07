My Hero Academia: il nuovo sfidante di Tomura Shigaraki

Lasciato in sospeso lo scontro fatale tra Endeavor e All For One, My Hero Academia è tornato a rivolgere le proprie attenzioni sul fronte di guerra che coinvolge Tomura Shigaraki. Il villain, affrontato da alcuni tra i migliori Heroes, attende con ansia l'arrivo di Midoriya. Nel frattempo, si diverte con i suoi avversari.

Per sconfiggere Tomura Shigaraki, divenuto ancora più forte che in passato, gli eroi hanno progettato la Fortezza volante dello Yuei, una trappola costruita su misura per lui in cui sono presenti alcuni dei più forti protagonisti. Tuttavia, l'inconveniente che ha coinvolto Midoriya, ha sconvolto i piani degli Heroes, che ora si trovano in una situazione di grave crisi.

Pur potendo contare sul Quirk cancellazione di Eraserhead, copiato da Monoma, gli eroi hanno fallito miseramente e sono stati schiacciati dalla mutazione di Shigaraki. Egli, in My Hero Academia 360 è sopravvissuto alla tecnica finale di Dynamight, che non lo ha nemmeno scalfito.

Concentrato sulla conquista del One For All, Tomura Shigaraki deride i suoi attuali avversari, e in particolar modo Bakugo, che gli sarà utile per far perdere il controllo a Izuku. Tuttavia, in My Hero Academia 360 viene fermato dal trio più forte dello Yuei.

Finalmente, con il ritorno di Mirio Togata, i Big Three si sono riuniti. Suneater e Nejire Hado, in precedenza sconfortati, passano al contrattacco, dando man forte al loro leader, che grazie alla sua Permeazione riesce a salvare Bakugo.

Unendo le forze, gli studenti riescono addirittura a infliggere un colpo a Shigaraki. Lemillion, in attesa di Midroiya, non permetterà in alcun modo che i suoi compagni vengano uccisi dal villain.