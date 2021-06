My Hero Academia: Shigaraki è da brividi in questo realistico cosplay

Con My Hero Academia Kohei Horikoshi è riuscito a costruire una storia straordinaria contrapponendo differenti ideali di giustizia, diverse ambizioni ma soprattutto una contrapposizione affascinante tra Heroes e Villain. E in questo secondo gruppo colui che detiene lo scettro come personaggio più complesso è sicuramente Shigaraki.

Mentre la stagione 5 di My Hero Academia si avvicina al finale del primo cour, con la conclusione della Saga dell'Allenamento Congiunto, nel frattempo in rete i fan hanno iniziato a mobilitarsi in attesa del prossimo arco narrativo che sarà fondamentale per il proseguo della storia. Infatti, l'autore tornerà ad incentrare i riflettori sul consueto conflitto tra bene e male, tra eroi e criminali.

Ad ogni modo, recentemente il cosplayer Mithos ha voluto dare il meglio di sé nella sua ultima interpretazione personale a tema My Hero Academia. L'artista, infatti, ha tentato di reinterpretare nel modo più fedele possibile Tomura Shigaraki, uno dei personaggi più difficili da emulare. Il risultato finale in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è sbalorditivo grazie un perfetto gioco di trucco e parrucco. Il suo cosplay è stato notevolmente apprezzato dai fan, merito soprattutto di un'incredibile e inquietante resa dei dettagli del volto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Shigaraki, lo ritenete abbastanza fedele al personaggio originale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.