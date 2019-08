My Hero Academia: Shigaraki fa una citazione di All Might

Nel corso dell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia abbiamo visto diversi aspetti di Shigaraki, ma è solo nell'ultimo capitolo che è emerso un particolare riferimento ad All Might. Vediamolo insieme.

Nell’ultimo capitolo del manga di My Hero Academia abbiamo visto la continuazione dell’arco narrativo dedicato ai villain, e, mentre il creatore della serie Kohei Horikoshi ha annunciato che Midoriya e la Classe 1-A torneranno presto, i fan stanno continuando ad apprezzare questa sezione più oscura della storia. Lo scontro con l’Armata della Liberazione ha provato fortemente Shigaraki e l’Unione dei Villain, e questo ha causato dei cambiamenti interessanti.

L’ultimo capitolo della serie ha mostrato un nuovo lato del villain, ora dotato di una maggiore lucidità, che gli ha permesso anche di rivivere momenti del suo passato che aveva dimenticato. È per questo che può parlare così tranquillamente, e giocosamente, di All Might, nonostante lo abbia fatto infuriare molte volte.

Mentre il combattimento con Re-Destro dell’Armata della Liberazione diventa più serrato, nel capitolo 238, il nemico ha finito le opzioni per una strategia vincente, ma Shigaraki non gli incute più paura. Infatti decide quasi immediatamente di indossare un’armatura di Mecha, specificando che con quell’armatura la potenza indotta è del 150%. Shigaraki scoppia in una amara risata, rispondendo: “150% eh? Vuoi usare il Plus Ultra contro di me? È così?”

Questa è una chiara citazione di All Might, ma il nuovo lucido stato di Shigaraki ha donato al riferimento un signficato differente. Shigaraki ha raggiunto il Plus Ultra in questo combattimento, che ha causato il rivivere il suo tragico passato, ma è riuscito ad andare oltre, raggiungendo l’incredibile livello che siamo abituati a conoscere.

Riferendosi all'atteggiamento che All Might usava nei confronti di Shigaraki, prima della sua sconfitta, questo aspetto del villain non era mai emerso prima nel corso della serie. Il fatto che possa dare un senso diverso ad una delle frasi peculiari di All Might, dimostra quanto sia diverso dal villain che i fan credevano che fosse. È una premessa interessante per il cambiamento dello status quo all’interno della storia, anche se ci fa temere degli straordinari poteri di Shigaraki.