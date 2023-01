My Hero Academia: Shigaraki come Eri nel parallelo della nuova opening

Tenko Shimura era un bambino come tanti altri che sognava di diventare un eroe, anche se il suo quirk non si era ancora risvegliato. Tuttavia le vessazioni casalinghe e la continua chiusura mentale dei suoi genitori lo hanno portato a essere Tomura Shigaraki, l'attuale villain principale di My Hero Academia, e questa stagione lo ha dimostrato.

L'immortale All for One ha ceduto il suo quirk proprio all'allievo e gran parte dell'inizio di My Hero Academia stagione 6 è stato dedicato a Shigaraki. In una capsula di laboratorio, il villain si stava riprendendo dall'operazione, così da poter diventare il nuovo ricettacolo della malvagità e della distruzione. Come però ha dimostrato uno dei momenti finali della guerra, in quella personalità distorta controllata da All for One c'è ancora un bambino che spera di essere salvato: quel giovane Tenko Shimura che è ancora bloccato in un incubo.

L'opening di My Hero Academia 6 dà il via a una nuova fase, ma non senza alcune scene molto importanti nascoste al suo interno. Ci sono tanti momenti che i lettori del manga riconosceranno e che a breve si pareranno davanti anche agli spettatori dell'anime. C'è però una scena in cui si vede il piccolo Tenko che viene liberato dall'ombra di All for One. Quel momento è molto simile alla scena in cui Eri riesce a liberarsi dall'ombra possente di Overhaul. La bambina ce l'ha fatta grazie a Deku e agli altri eroi, questa scena dell'opening di My Hero Academia anticipa una liberazione di Tenko Shimura sempre per mano del protagonista?

Riuscirà Deku a salvare il piccolo Tenko oppure sarà costretto a uccidere Tomura Shigaraki?