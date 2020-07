My Hero Academia: Shigaraki condivide una spaventosa similitudine con All Might

Le ultime uscite di My Hero Academia hanno ulteriormente rinforzato l'idea di apparente invincibilità di Shigaraki Tomura. Oltre ad aver acquisito l'All For One, il villain è in possesso dell'intero bagaglio di Quirk che una volta apparteneva al suo maestro, e come se non bastasse gli innesti del Dr.Ujiko gli hanno donato una forza sovrumana.

Considerate queste premesse, era inevitabile pensare che l'intervento di Deku e Bakugo sarebbe stato vano, laddove neanche Endeavor era riuscito ad avere la meglio. Fortunatamente, nell'economia del conflitto si rivela di fondamentale importanza l'apporto del Professor Aizawa, che grazie al suo Quirk disattiva temporaneamente i poteri di Shigaraki.

Questo espediente permette a Deku, Bakugo e al resto degli eroi di lanciarsi all'attacco, cercando di approfittare del vantaggio per mettere K.O. il villain. I loro sforzi si rivelano ancora una volta inefficaci, disponendo Shigaraki di una forza fisica e di una resistenza equiparabili a quelle di All Might.

Nelle ultime tavole del capitolo Bakugo riesce a esplodere un violento colpo in direzione del villain; per sapere se sarà riuscito a scalfirlo dovremo aspettare l'uscita del prossimo capitolo, che pare aver ricevuto un posticipo rispetto alla data iniziale del 12 Luglio.

Al momento, l'impressione è che ci voglia un deus ex machina per abbattere un avversario simile. Nessuno tra gli eroi in battaglia è in grado di imporsi contro di lui, perciò l'ipotesi più credibile è che nei prossimi capitoli l'autore intervenga con un colpo di scena che non ci aspettiamo, o almeno questa è la speranza.

Il capitolo 278 di My Hero Academia uscirà tra due settimane? Nelle ultime ore sono trapelate le correzioni al volume 27 del manga di My Hero Academia.