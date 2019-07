My Hero Academia: Shigaraki e Deku potevano intraprendere lo stesso percorso

Fin dalla sua prima apparizione durante l'arco dell'invasione dei villain alla U.A. nei primi capitoli di My Hero Academia, Tomura Shigaraki è apparso come un ragazzo fortemente instabile col solo desiderio di distruggere tutto, senza motivo. Tuttavia, i vari eventi intercorsi hanno gettato luce sia sul suo passato che sulle sue motivazioni.

La famiglia di Shigaraki ha avuto un peso fondamentale nella formazione del giovane, come mostrato da Horikoshi nel capitolo 235 di My Hero Academia. Il ragazzino viveva le sue giornate sognando di fare l'eroe, proprio come il protagonista Izuku Midoriya, e non era ancora riuscito a far svegliare il proprio quirk. Nonostante ciò, continuava a sperare di diventare un eroe insieme alla sorella maggiore.

Anche nell'aspetto il bambino era molto simile a Izuku Midoriya, con i capelli lunghi e scuri. Tuttavia, i continui abusi del padre e la famiglia che lo lasciava indifeso, hanno creato delle profonde cicatrici nel piccolo Tenko Shimura, che si è ritrovato inevitabilmente a odiare tutti i suoi parenti, nessuno escluso. Proprio a causa di questo odio e rancore accumulato, il suo quirk ha avuto un'esplosione inattesa, finendo prima per uccidere il suo cane Mon-chan e poi per propagarsi a tutto il resto della famiglia. Infine, il picco è stato raggiunto con l'esplosione di rabbia verso il padre, che Tenko ha ucciso volontariamente, attaccandolo con tutto il rancore di cui era capace.

Le origini di Tenko Shimura probabilmente continueranno in un ulteriore capitolo di My Hero Academia, dove il bambino rimasto ormai solo incontrerà All for One.