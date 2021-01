My Hero Academia: i Villain sono pronti a spazzare via i Pro Heroes

La folle battaglia tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale è finalmente giunta al termine, ma questo atroce scontro potrebbe essere stato solamente il preludio a un evento ancora più catastrofico. Quale terribile minaccia attende i giovani eroi di My Hero Academia?

Durante l'atroce scontro viene rivelato che All For One ha ancora una solida presa sulla psiche di Tomura Shigaraki. Più il leader dei villain cede all'odio verso la società degli eroi, maggiore è il controllo che il suo ex maestro esercita nei suoi confronti. E al termine del capitolo 296 di My Hero Academia, il rivale di One For All, che nel frattempo era entrato in possesso del corpo del suo erede, pianifica la prossima mossa.

A quanto pare, All For One potrebbe non avere più bisogno di Shigaraki. "Ascoltatemi miei instancabili Nomu... E' tempo di liberare il mio vero corpo", afferma il potente villain mentre controlla Tomura Shigaraki.

Secondo le prossime indiscrezioni, il prossimo arco narrativo di My Hero Academia metterà in scena un'evasione dal Tartarus, prigione in cui sono rinchiusi i criminali più pericolosi. La battaglia con il Fronte di liberazione del sovrannaturale ha lasciato un grave segno sulla società degli eroi: la reputazione di Endeavor e Hawks è ormai distrutta e numerosi eroi professionisti sono morti. Inoltre, alcuni Heroes di My Hero Academia potrebbero decidere di rassegnare le dimissioni.