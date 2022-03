My Hero Academia: Shigaraki e All Might, se i due si fossero incontrati prima?

My Hero Academia ha scoperto la ricetta perfetta per le origin story emotive, e poche di queste hanno fatto male come quella di Shigaraki. Il cattivo potrebbe aver superato ogni limite, ma i fan vogliono ancora fare il tifo per il piccolo apprendista di All For One.

Persino All Might ha problemi a gettare il ragazzo in pasto ai lupi nonostante i suoi peccati, quindi un artista ha deciso che era il momento di esplorare come sarebbero andate le cose se All Might avesse cresciuto il ragazzo.

L'idea proviene da Twitter per gentile concessione dell'utente Trevoshere. Come potete vedere più sotto, l'artista sta diventando virale grazie alla sua reimmaginazione delle origini di Shigaraki. Sappiamo tutti che la serie attuale ha visto All For One accogliere Shigaraki dopo che il quirk distruttivo del ragazzo si è scatenato sulla sua famiglia. Ma in questa interpretazione, Shigaraki viene trovato prima da All Might.

Come potete vedere, l'adorabile artwork non solo si adatta allo stile di My Hero Academia, ma mostra quello che sarebbe potuto essere. Tomura Shigaraki - o meglio Shimura Tenko - voleva essere un eroe da bambino. Tuttavia, la sua vita familiare e il suo quirk hanno affossato quei sogni. In questo immaginario invece, All Might è riuscito ad aiutare Shigaraki a controllare il suo potere.

La serie di immagini continua a seguire Shigaraki mentre fa amicizia con altri personaggi della serie come Eraser Head. Un universo alternativo troppo bello per essere vero, come quello in cui Dabi avrebbe scelto la via dell'eroismo in My Hero Academia.

Dopo tutto, Shigaraki è un cattivo in tutto e per tutto, ma non per colpa sua. Il giovane ragazzo è stato istruito da All For One per diventare il suo successore. E se All Might lo avesse trovato per primo non possiamo sapere che fine avrebbe fatto l'eredità di All For One.

Cosa ne pensate di questa versione alternativa di My Hero Academia? Pensate che questo sarebbe potuto succedere? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.