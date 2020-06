My Hero Academia: Shigaraki mostra un nuovo outfit nel capitolo 273

Se avete letto l'ultimo capitolo di My Hero Academia, in caso contrario non proseguite se non volete spoiler, allora avrete visto come sia stato interamente dedicato al risveglio definitivo del temibile Shigaraki e al mostrare l'immenso potere che ora possiede.

Con la distruzione che dilaga nel capitolo 273 di My Hero Academia, la guerra avanza verso una nuova fase che sancirà definitivamente chi, tra le due fazioni, avrà la meglio. Se sarà il Fronte di Liberazione o i Pro Heroes che cercano di fermare il dilagare delle truppe capitanate da Tomura. Soprattutto vedremo in azione i nuovi poteri di Shigaraki e potremmo vedere, ancora una volta, in contrapposizione i progressi fatti da Deku, nell'ultimo periodo, con il suo One for All, con quelli fatti dalla sua nemesi Tomura, adesso possessore dell'All for One.

Ma prima di scoprire tutto ciò, c'è un'altra cosa che è saltata all'occhio in questo ultimo capitolo oltre al incremento a livello di forza della già temibile Unicità di Decadimento del villain, ovvero il nuovo outfit che questi ha sfoggiato. Un outfit che rispetto a quello presentato nella prima parte della serie, esprime tutto il percorso di maturazione intrapreso da Shigaraki. Un percorso che lo ha portato a diventare molto più sicuro di sé e quindi un vero e proprio leader capace di incutere timore e rispetto.

Tomura sfoggia un outfit molto più elegante e sobrio, completato da un lungo mantello nero leggermente strappato alle punte che, un tempo, è appartenuto al Pro Hero X-Less prima che venisse ucciso dallo stesso Shigaraki. Il resto del vestito è completamente nero, lungo a coprirgli tutto il corpo. Lo stesso abito che indossava quando il dottor Garaki faceva gli esperimenti su di lui. Chissà ancora cosa dovremmo aspettarci dal campo del Fronte di Liberazione. Forse Shigaraki nasconde un ulteriore asso nella manica? Lo scopriremo.

Avevi notato il nuovo outfit del villain? Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti.