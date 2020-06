My Hero Academia: Shigaraki nasconde un ulteriore asso nella manica

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia, Shigaraki si è finalmente risvegliato da un lungo sonno sfoggiando il suo rinnovato potere contro la compagine degli eroi. La trasformazione del villain è ormai completata; oltre ad essersi liberato dai lacci del passato, è ora in grado di utilizzare il temibile Quirk del suo maestro, l'All For One.

I risultati del suo enorme sviluppo, durato circa 4 mesi, sono immediatamente visibili. All'antagonista basta svegliarsi per liberare un'onda di distruzione che costringe alla fuga gli eroi e raggiunge perfino i pressi della città, dove si trovano gli studenti della U.A.

Shigaraki stesso è cosciente del suo sviluppo, "Interessante...immagino che ora io abbia la possibilità di scegliere quando dare inizio alla distruzione". In questa circostanza, percepisce una strana voce nella testa che gli intima di "distruggere", e l'aspetto interessante è che viene ritratta con il medesimo font utilizzato per All For One. Si potrebbe ipotizzare che i due, accomunati dallo stesso potere, abbiano acquisito una sorta di comunicazione telepatica.

Il villain ha intenzione di entrare subito nel vivo dell'azione, e contatta Gigantomachia per ordinargli di scendere in campo e concludere rapidamente il conflitto. Il capitolo si conclude con l'eroe numero uno, Endeavor, sul punto di attaccare Shigaraki Tomura, che lo attende senza tradire alcun timore.

Il vantaggio di Endeavor consiste nella sua capacità di librarsi in aria, e quindi di potersi difendere dal Quirk di Shigaraki, il quale nasconde un ulteriore asso nella manica. La maggior parte dei proiettili che aveva sottratto ad Overhaul sono andati distrutti, alcuni però sono rimasti intatti.

Se ne facesse uso per disattivare il Quirk di Endeavor? Lo scopriremo nei prossimi capitoli. Come sempre, diteci la vostra nei commenti.

