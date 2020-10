My Hero Academia: Shigaraki si prepara ad Halloween in questo spaventoso cosplay

Tomura Shigaraki, uno dei personaggi più macabri del cast di My Hero Academia, è il protagonista di un inquietante cosplay perfetto per la notte delle streghe. Il leader dell'Unione dei Villain si è misteriosamente trasformato in una mummia.

Con il suo Quirk "decadimento" e il suo macabro abbigliamento, Tomura Shigaraki è senza ombra di dubbio uno dei villain più spaventosi dell'universo creato da Kohei Horikoshi. Ma in occasione dell'imminente notte di Halloween, l'erede di All For One ha cambiato costume per inquietare i bambini intenti a chiedere dolcetti.

La cosplayer brasiliana @luzanlorenzi ha interpretato il malvagio leader dell'Unione dei Villain in maniera decisamente sorprendente. In questa versione alternativa, Shigaraki è diventato una mummia pronta a terrorizzare i ragazzi intenti a festeggiare Halloween. "È passato molto tempo dal mio ultimo post, ma vi porto la mummia Shigaraki. Spero vi piaccia ragazzi, mi sono divertita molto facendo questo cosplay e modificando le foto. Pensate che il costume da mummia gli stia bene? Quale altro mostro potrebbe essere?", ha chiesto ai propri follower accompagnando gli scatti.

Il cosplay, pubblicato sul profilo Instagram dell'artista, è decisamente inquietante, data anche la presenza delle immancabili mani dei parenti defunti di Shigaraki. E voi cosa ne pensate di questa rivisitazione del personaggio? Nonostante la pandemia mondiale, la quinta stagione di My Hero Academia non si ferma. I mangaka di Black Clover e My Hero Academia si sono scambiati per realizzare queste copertine.