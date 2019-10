My Hero Academia: Shigaraki si prepara per ricevere un potere ancora superiore

Abbiamo visto come nel corso dell'arco narrativo dedicato ai villain, Shigaraki sia riuscito a liberare tutto il suo potere. Quest'ultimo tuttavia non sembra essere pago delle sue capacità, e il capitolo 246 di My Hero Academia ci fa capire che presto riceverà un ulteriore potenziamento grazie all'aiuto del Dr Ujiko.

Ujiko in origine era il dottore personale di All For One, ma dopo la sua prigionia ha indirizzato le proprie mire sul suo discepolo, al fine di mettergli a disposizione tutti i mezzi per ereditare il ruolo del suo mentore. Le conoscenze di Ujiko sembrano molto estese riguardo al funzionamento e allo sviluppo dei Quirk, e ora il suo obiettivo è quello di implementare un misterioso upgrade al potere di Shigaraki, il quale sarà costretto a subire dei dolori lancinanti affinché la procedura si sortisca i suoi effetti.

L'aspetto interessante del sapere di Ujiko riguarda la sua teoria in merito alla "Singolarità dei Quirk". Per essere più chiari, il dottore suppone che un giorno l'umanità non sarà più in grado di controllare i futuri Quirk, dal momento che questi saranno molto più complessi da gestire rispetto ai precedenti, andando a cozzare con le possibilità fisiche degli umani.

Per rimediare a ciò, Ujiko proverà i suoi esperimenti sul corpo di Shigaraki, e se dovessero andare a buon fine il villain - come ci suggeriscono le prime pagine del capitolo - diventerà una vera e propria macchina da guerra. Il trattamento a cui sarà sottoposto avrà una durata di quattro mesi, durante i quali i nostri aspiranti eroi dovranno impegnarsi al massimo nei loro rispettivi stage per bloccare fronteggiare questa temibile minaccia.

