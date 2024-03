My Hero Academia, Shigaraki sfida Deku nel nuovo trailer della Stagione 7

Mentre il manga di My Hero Academia avanza verso il suo finale, è tempo che anche l'adattamento animato torni a entusiasmare gli appassionati. Manca pochissimo all'appuntamento con My Hero Academia Stagione 7 e Studio BONES lo ricorda a tutto il fandom pubblicando un nuovo, avvincente trailer in cui Shigaraki sfida Deku.

In attesa del prossimo film - vi ricordiamo che My Hero Academia You're Next si è presentato con un trailer - Deku e Shigaraki avranno modo di una rivincita. Il ritorno dell'anime di My Hero Academia è uno dei momenti più attesi dell'anno, ma che cosa comporterà questa imminente settima stagione?

La società degli eroi ha appena subito il più duro dei colpi. La guerra tra villain e heroes ha prodotto danni inimmaginabili. Il Giappone è in ginocchio, a un solo passo dal cadere. L'intera nazione è stata devastata dai criminali guidati da All For One e Shigaraki e la popolazione non ha più fiducia nei confronti degli eroi professionisti, coloro i quali avrebbero dovuto difenderli.

Deku è appena tornato dal suo stato più oscuro e buio, ma non è ancora pronto per scendere in campo. Come si evince anche da questo nuovo trailer di My Hero Academia 7, protagonista di questo inizio di nuova stagione sarà un'eroina che il pubblico ancora non ha avuto modo di conoscere come si deve. In questo nuovo ciclo di puntate assisteremo all'arrivo in Giappone di Star and Stripes, l'eroina numero uno degli Stati Uniti. Riuscirà la Heroeine americana a fermare Shigaraki prima che questo possa tornare a minacciare il One For All di Izuku Midoriya? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che da poco è stata rivelata l'opening di My Hero Academia 7.