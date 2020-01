My Hero Academia: dopo Shigaraki, Twice rappresenta il pericolo maggiore per gli eroi

Il manga di My Hero Academia è appena entrato in nuovo arco narrativo, potenzialmente il più importante dell'intera serie finora, vista la posta in gioco e le forze in campo che si daranno battaglia. Il conflitto tra gli eroi e l'Esercito di Liberazione è imminente, tuttavia i villain hanno disposizione un asso nella manica non indifferente.

Lasciando da parte Shigaraki, che grazie agli ultimi innesti del Dr.Ujiko rappresenterà il pericolo numero uno, gli eroi dovranno tenere sotto controllo le sortite di Twice, un personaggio spesso tenuto poco in considerazione a causa del suo volubile temperamento, ma che nasconde un Quirk capace di spostare nettamente i pronostici dello scontro.

Nell'arco narrativo dedicato allo scontro tra la League of Villain e l'Esercito di Redestro, Twice ha attraversato uno sviluppo emotivo cruciale, che gli ha permesso ritornare all'utilizzo del suo Quirk e quindi di poter duplicare un determinato individuo in quantità potenzialmente sterminate.

Come ben sappiamo il Dr.Ujiko sta lavorando su diverse specie di Noumu, i quali se dovessero essere duplicati grazie al potere di Twice getterebbero la nazione nella distruzione più totale, condannando in partenza ogni pretesa di resistenza da parte degli eroi. Insomma, Twice è dopo Tomura la minaccia più letale presente nei ranghi dell'Esercito, ma il fatto che Hawks sia riuscito ad accattivarsi la sua simpatia potrebbe generare un colpo di scena inaspettato nei futuri capitoli di My Hero Academia.

