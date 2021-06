My Hero Academia: Shinso e Aizawa si allenano insieme nello splendido sketch di Horikoshi

Il primo cour di My Hero Academia 5 è terminato, e l'autore Kohei Horikoshi ha condiviso il suo solito sketch settimanale per ringraziare BONES per l'ottimo lavoro svolto. L'autore aveva già pubblicato un artwork di Toga per festeggiare l'inizio del nuovo arco narrativo, e ora ci ha deliziato con un altro bellissimo sketch ritraente Shinso e Aizawa.

La Saga dell'allenamento congiunto è praticamente l'ultima dell'opera di Horikoshi che è possibile prendere alla leggera, visto che da qui in poi assisteremo a un'escalation continua per almeno due stagioni complete. L'autore sa bene cosa ci aspetta, e ha deciso di salutare i bei momenti felici con uno sketch ritraente due dei personaggi più apprezzati di questa prima tranche di episodi.

Hiroshi Shinso è cresciuto molto dalla sua prima apparizione durante il Festival sportivo, e il suo rapporto padre/figlio con Shota Aizawa ha scaldato il cuore a centinaia di migliaia di fan, che ovviamente hanno espresso il loro apprezzamento sotto il post di Horikoshi. Lo sketch è molto semplice, e mostra l'aspirante eroe mentre prova a copiare le movenze del suo mentore, padroneggiando le celebri bende di controllo.

Il risultato dell'allenamento di Shinso lo abbiamo visto durante lo scontro con Izuku Midoriya nell'episodio 5x11 di My Hero Academia, ma anche questa volta l'aspirante eroe non è stato in grado di vincere lo scontro. Per una rivincita tra i due bisognerà attendere un bel po', visto che la prossima saga di My Hero Academia si concentrerà in particolar modo sui villain.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch di Horikoshi? Ditecelo nei commenti, e nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'anteprima di My Hero Academia 5x12.