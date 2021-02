My Hero Academia: Shinso al centro dell'attenzione nel nuovo poster della quinta stagione

Mentre nelle pagine del manga di My Hero Academia la battaglia tra eroi e villain si fa sempre più accesa, gli spettatori della serie animata attendono con ansia l'arrivo della quinta stagione, la quale avrà inizio con un allenamento congiunto tra le classe 1-A e 1-B del Liceo Yuei.

Il primo arco della quinta stagione dell'anime di My Hero Academia si concentrerà sulla sfida tra gli studenti delle due sezioni eroi dello U.A. Highschool. In vista di questa battaglia amichevole, gli appassionati dell'opera hanno potuto ammirare il design ufficiale della Classe 1-B di My Hero Academia attraverso una fantastica key visual.

Ma il focus si concentra ora sugli studenti della 1-A, sezione in cui militano Deku, Bakugo e Shoto. Nel nuovo poster, però, tra i protagonisti pare esserci un intruso: Hitoshi Shinso. Il ragazzo, che fa parte della Classe 1-C del Dipartimento Generale del Liceo Yuei, aveva fatto il suo debutto durante il Festival dello Sport, evento in cui aveva sorpreso tutti durante il suo scontro con Midoriya.

A quanto pare, nel corso della nuova stagione animata Shinso è pronto per fare entrare a far parte delle sezioni Hero del liceo e il poster svela il suo nuovo design. Sebbene indossi la classica uniforme dello Yuei, il ragazzo indossa ora una maschera nera che copre la parte inferiore del volto e una sciarpa molto simile a quella utilizzata dal Professor Aizawa. Quale legame si nasconde tra i due? Sero è uno degli aspiranti eroi più sottovalutati di My Hero Academia, avrà modo di emergere nella prossima stagione? Il richiamo della natura di Koda in questo cosplay lowcost di My Hero Academia.