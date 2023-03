My Hero Academia: sarà Shinso a condurre gli Heroes alla vittoria?

Mentre Izuku Midoriya si sta occupando di Tomura Shigaraki, il compito di tenere a bada All For One è stato finora assunto da Hawks, successivamente supportato dagli studenti della Shiketsu e dal suo allievo Fumikage Tokoyami. Sarà tuttavia un underdog a fermare il piano del Re del Male di My Hero Academia.

La serie manga di Kohei Horikoshi è giunta un bivio. All For One è deciso a riprendere il possesso del corpo di Tomura Shigaraki, che nel frattempo sta affrontando Deku in una battaglia al momento messa da parte dall'autore. Se il Simbolo della Paura dovesse riuscire nel suo intento, gli heroes perderebbero anche questa guerra e la società degli eroi collasserebbe definitivamente.

In My Hero Academia 382 la situazione cambia improvvisamente. Tokoyami non riesce più a contenere il potere di All For One, che ancora più giovane che in precedenza riesce a liberarsi dalla morsa di Dark Shadow e a fuggire via. Questa delicata circostanza peggiora ulteriormente con l'arrivo di rinforzi per il Villain.

In qualche modo Gigantomachia è riuscito a liberarsi e a muoversi per correre in soccorso del suo ex padrone. La situazione non è però come sembra, poiché improvvisamente il colossale villain comincia ad attaccare All For One. Per quale motivo Machia si sta ribellando?

La rivolta di Gigantomachia prenderà forma in My Hero Academia 383, ma ai lettori è già stato chiarito l'accaduto. Sulla testa del villain sono nascosti Red Riot e Hitoshi Shinso, che attraverso il suo dispositivo di sintesi vocale è riuscito a replicare la tonalità di Tomura Shigaraki e a soggiogare Gigantomachia. Sarà un sottovalutato Shinso a condurre gli Heroes verso la vittoria in questo campo di battaglia?