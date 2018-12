My Hero Academia: Shinso e l'ingresso nel corso per eroi

Il nuovo arco di My Hero Academia è completamente strutturato su uno scontro di allenamento tra le classi A e B, le due sezioni che alla U.A. contraddistinguono il corso per eroi. Hitoshi Shinso, già apparso durante il festival sportivo, ora aspira a far parte di una di queste due classi cambiando il corso di studi prendendo parte a questo scontro.

Shinso sta gradualmente conquistando le simpatie dei lettori di My Hero Academia grazie al suo quirk poco avvezzo allo scontro ma comunque di un'utilità tale da poterlo rendere un vero e proprio eroe. Il personaggio si è dovuto infatti iscrivere al corso di studi generico della U.A. a causa dell'impossibilità di superare la prova d'ingresso per il corso di studi per eroi a causa del suo quirk "Lavaggio del cervello". Ora Kohei Horikoshi gli ha dato la chance di poter aspirare alla carica di Hero coinvolgendolo nello scontro tra la Classe A e la Classe B.

La prova che Shinso fornirà nei due scontri a cui parteciperà, e che saranno attentamente analizzati da Eraserhead, saranno fondamentali per determinare se il ragazzo è pronto per accedere al nuovo corso oppure no. Indubbiamente il corso di studi generale è diverso da quello per eroi, e fornisce molta meno esperienza nelle battaglie, cosa che i protagonisti invece hanno già potuto accumulare enormemente grazie ai continui scontri con la League of Villains. Nel capitolo 196 di My Hero Academia Shinso ha già preso parte al primo scontro, aiutando il suo gruppo a vincerlo, e ora dovrà affrontare la classe A e, in particolare Midoriya, nel quinto e ultimo accoppiamento. Il suo rematch col protagonista sarà fondamentale per capire se il ragazzo ha le qualità per sostenere una carriera da eroe.