My Hero Academia: Shonen Jump conferma i doppiatori di Kota e delle Wild Wild Pussycats

L’attesissima terza stagione disi avvicina sempre più, in quanto la trasmissione sul circuito televisivo nipponico è ormai prevista per il mese di aprile 2018 . A tal proposito,ci permette di dare un’occhiata ad alcuni degli eroi protagonisti!

L’ultimo numero del settimanale nipponico Shonen Jump, infatti, include un promo per la nuova stagione televisiva dell’anime, il quale evidenza un nuovo team di eroi professionisti. Visionabile in calce all’articolo, l’immagine ci mostra i membri del “Wild Wild Pussycats” ed il giovane Kota Izumi, rigorosamente caratterizzato dal suo iconico sguardo accigliato.



Molto fedeli alla controparte cartacea, Mandalay e Ragdoll sembrano davvero adorabili con i loro guanti a manopola, mentre Tora, col suo colletto alto, ha un aspetto da vero duro. Con indosso uno speciale visore, Pixiebob appare piuttosto pericolosa, mentre lo stesso Kota, disegnato in un angolino, sembra quasi pronto a mordere qualcuno.



La scansione, inoltre, rivela buona parte del cast vocale coinvolto nel progetto: Chisa Suganuma sarà Mandalay, Meiko Kawasaki sarà Ragdoll, Shinosuke Ogami sarà Tora, Serina Machiyama sarà Pixiebob, Michiru Yamazaki sarà Kota Izumi.

Ideato dal sensei Kōhei Horikoshi, My Hero Academia è serializzato su Shonen Jump dal mese si luglio 2014. Composta attualmente da 16 tankobon, l’opera è edita anche nel nostro paese grazie a Star Comics, che finora ne ha pubblicato i primi 12 volumetti. Dall’opera sono state già tratte due serie di animazione, entrambe visionabili sulla piattaforma di streaming VVVVID con sottotitoli in italiano.