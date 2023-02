My Hero Academia: Shonen Jump pubblica un minigioco per l'uscita del volume 37

Mentre la sesta stagione dell’anime di My Hero Academia è ormai vicina al debutto della saga più oscura di Izuku Midoriya, la casa editrice Shueisha e Weekly Shonen Jump hanno voluto celebrare l’uscita del volume 37 del manga proponendo ai fan un simpatico minigioco. Ecco tutte le informazioni su come giocare a Piloting Deku.

Realizzato in stile 8-bit, il titolo è costruito come un arcade a scorrimento verticale, con un piccolo Midoriya che appare al centro dello schermo all’inizio di ogni partita, e gabbiani che ostacoleranno il suo percorso. L’obiettivo è arrivare entro il tempo indicato in alto a destra dello schermo sul campo di battaglia, posto esattamente a 200mila chilometri di distanza da dove si trova il protagonista.

Oltre ai gabbiani che cercheranno di fermare Deku, ci saranno delle porzioni di ramen da raccogliere per accumulare punti, e in più, dopo una determinata percentuale del percorso, arriveranno dei piloti ad aiutare Deku a muoversi più rapidamente utilizzando gli aerei per darsi uno slancio maggiore attraverso i poteri dei precedenti possessori dell’OFA. Per poter giocare, basta andare sul sito ufficiale di shonen jump, nella pagina dedicata a My Hero Academia, e inquadrare il QR code in basso.

Ad impreziosire il piccolo progetto, di cui trovate un’immagine in calce, vi è poi l’inserimento di alcune scene e tavole prese direttamente dai capitoli contenuti nel volume 37, un’ottima trovata per intrattenere gli appassionati. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Ricordiamo infine che il manga di My Hero Academia è entrato in top 10, superando altre opere molto importanti, e vi lasciamo agli aggiornamenti di Horikoshi sul finale.