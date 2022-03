My Hero Academia, Shonen Jump rivela il nuovo stile di colori del costume di Deku

My Hero Academia è diventata una delle serie di maggior successo di Shonen Jump negli ultimi anni, e il suo manga è ancora in corso. Dopo tutto, la storia di My Hero Academia è entrata nel suo atto finale non troppo tempo fa, e questa saga ha molto da mostrare prima che i suoi eroi professionisti possano abbattere All For One.

Gran parte di questa responsabilità ricade su Izuku Midoriya, data la sua padronanza di One For All, e ora i fan sanno come sarà l'eroe quando colpirà il campo di battaglia. Come potete vedere più sotto, l'aggiornamento arriva dalla più recente cover art di My Hero Academia.

Il manga abbellisce la copertina di Weekly Shonen Jump di questa settimana, alla luce della sua uscita anticipata. Potete trovare Izuku e Ochaco all'interno della copertina, e il primo mostra la combinazione di colori del suo nuovo look.

Il personaggio è sicuramente diverso da quello che abbiamo visto prima, e dobbiamo ringraziare Gran Torino. I capelli verdi di Izuku completano ancora il look, anche se la tuta ha perso molto della sua tonalità verdognola. Questa volta, la tuta propende verso il nero con accenti arancio-oro. Il mantello di Gran Torino occupa lo spazio dove una volta Izuku aveva una maschera metallica, e questo solo per iniziare.

Come mostra l'artwork, la nuova tuta di Izuku ha delle linee che corrono lungo le braccia, e corrispondono al colore del mantello di Gran Torino. Anche i suoi guanti Air Force sono stati ridisegnati con sfumature di oro e marrone questa volta. Quindi, a meno che non ci siano accenti verdi nascosti in questa tuta, il nuovo look di Izuku abbandona del tutto questa tonalità.

Questo nuovo look è più articolato, e rende omaggio agli eroi che Izuku ammira di più. Da All Might a Gran Torino e persino Bakugo, l'abito racchiude lo spirito di coloro a cui Izuku vuole più bene. E anche se l'abito non fa il monaco, si può dire che questo nuovo look può solo aiutarlo a ricordare a cosa punta.

Cosa ne pensate di quest'ultimo costume di Izuku nel manga? Pensate che questa tinta sia adatta alla sua nuova uniforme? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.