My Hero Academia: Shoto ha bisogno della sua famiglia per scampare dalla crisi interiore

Il manga di My Hero Academia è appena uscito dal suo arco narrativo più oscuro, ma le conseguenze di quanto avvenuto si trascineranno ancora per lungo tempo. Oltre a dover affrontare la morte di numerosi compagni, Shoto Todoroki è venuto a conoscenza del destino di suo fratello maggiore e questo lo ha letteralmente sconvolto.

Mentre Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale si scontravano, Dabi aveva approfittato della confusione per fare una trasmissione in diretta nazionale in cui rivelava la verità sulla figura di Endeavor e sulla sua stessa identità. Ora, il mondo intero conosce la sofferenza che la famiglia Todoroki ha dovuto affrontare per colpa del padre famiglia.



Il capitolo 298 di My Hero Academia enfatizza il dramma vissuto da Shoto, il quale non solo non ha ancora superato le violenze paterne, ma adesso deve fare anche i conti con la verità su suo fratello maggiore Toya. Sebbene l'aspirante eroe abbia giurato a sé stesso di sconfiggere Dabi, il ragazzo è ancora sconvolto nel suo letto d'ospedale.

Le pagine del capitolo si chiudono con una visita speciale per il figlio di Endeavor. I suoi fratelli maggiori si recano nella sua stanza, ma alle loro spalle si nasconde una figura femminile. Shoto reagisce a quella che ci viene mostrata solo con un'ombra con grande emozione, quindi è lecito aspettarsi che la donna in questione sia sua madre, d'altronde quando Dabi ha fatto il suo annuncio, anche Rei Todoroki stava guardando la TV.

La famiglia Todoroki sembra stringersi attorno a Shoto per affrontare una situazione che potrebbe portarlo al lato oscuro. I protagonisti di My Hero Academia diventano allenatori Pokémon in questa bizzarra fan-art. Conosciamo la storia di un eroe: spoiler e immagini per My Hero Academia 299.