My Hero Academia: Shoto come un samurai nello sketch di Betten Court

Il volume 34 di My Hero Academia è stato da poco pubblicato in Giappone, e sul web i fan continuano a condividere e diffondere alcune delle tavole e pagine speciali inserite come approfondimento all’interno dell’albo. Tra informazioni extra su Star & Stripe e il nuovo design di Shigaraki, è apparsa anche un' illustrazione di Betten Court.

Prima della battaglia conclusiva e del reale atto conclusivo della serie, che vedrà molto probabilmente contrapporsi gli Heroes protagonisti contro i principali Villains guidati da Shigaraki, Horikoshi è tornato a soffermarsi sulla famiglia Todoroki, raccontando il vero passato di Dabi, e mostrando la sua autodistruzione nel feroce scontro col fratello Shoto. Ed è proprio al Todoroki più giovane, il quale ricoprirà sicuramente un ruolo decisivo anche nella battaglia finale, che Betten Court ha dedicato il disegno che trovate in calce.

L’illustratore dello spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals ha rappresentati Shoto come se fosse un nobile samurai, con due katane, probabilmente legate alla doppia natura del suo Quirk, e specificando nella dedica di non aver avuto una ragione in particolare per disegnarlo in quel modo. Fateci sapere cosa pensate di questo omaggio a Shoto lasciando un commento qui sotto.

Per concludere vi lasciamo agli altri extra del volume 34, e al nuovo design di All For One mostrato su Jump Giga.