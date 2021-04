My Hero Academia: Shoto e Dabi fianco a fianco in questo sketch inedito di Horikoshi

Mentre imperversava una violenta battaglia tra Pro Heroes e Fronte di Liberazione del soprannaturale, il "War Arc" di My Hero Academia ha portato i lettori a scoprire la verità su Dabi e sul suo burrascoso passato, legato a doppio filo con la famiglia Todoroki.

In occasione della mostra dedicata a My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha realizzato uno sketch inedito che affianca Shoto e Dabi, la cui vera identità è quella di Toya Todorki, fratello di Shoto e figlio di Endeavor. Nel corso dei prossimi capitoli del manga, i due saranno protagonisti di uno scontro fratricida, ma nel frattempo, nell'illustrazione, si tengono d'occhio sotto la frase "Ti sto guardando".

Questo splendido artwork realizzato da Horikoshi farà parte della grandiosa mostra d'arte dedicata a My Hero Academia che si terrà a Tokyo in primavere e a Osaka nel corso dell'anno. "My Hero Academia, comunemente noto come 'Hiroaka', del mangaka Kohei Horikoshi, è stato serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2014. Quest'opera, che ha cumulato 50 milioni di copie in tutto il mondo (ad aprile 2021), sta investendo non solo il Giappone. E' stato deciso che la prima mostra originale si terrà a Tokyo nella primavera del 2021 e Osaka nell'estate dello stesso anno", recita la bio dell'evento.

Ecco i dati di My Hero Academia nel dettaglio, sono 50 milioni le copie del manga in circolazione. Nel frattempo, l'anime è appena tornato con la quinta stagione. Nella puntata 5x02 di My Hero Academia Endeavor sembra omaggiare The Rock, ecco la reazione del web.