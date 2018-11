My Hero Academia: Shoto è pronto a sbalordire i fan della serie

L'ultimo capitolo pubblicato di My Hero Academia ha mostrato agli appassionati che Shoto Todoroki è pronto a lasciare tutti di stucco con una grande rivelazione, la quale sarà sicuramente legata al suo passato e alla tecnica che il padre voleva insegnargli, per poi ripensarci nel corso delle ultime vicende.

Se c'è una lezione che i fan della serie di My Hero Academia hanno imparato, è che il sacrificio, l'abnegazione, la sopportazione del dolore, sono alla base della costituzione di colui che mira a diventare un eroe professionista. Non importa quanto sia forte il tuo potere, dovrai sempre e comunque sacrificare te stesso per fare in modo che diventi migliore.

L'ultimo capitolo non ha fatto che confermare questa dura ma incontrovertibile lezione, come dimostra il flashback riguardante uno dei protagonisti, lo studente Shoto Todoroki. Al momento il manga sta seguendo l'allenamento coadiuvato delle classi 1-A e 1-B, con il ragazzo che sta soffrendo enormemente contro il suo avversario. Proprio alla fine del capitolo, nel momento di maggiore difficoltà, Shoto ricorda un allenamento con il padre, che sappiamo fosse desideroso di insegnare al figlio una tecnica dalla potenza tremenda. Proprio Endeavor gli ricorda che in lui risiede un potere maggiore di qualsiasi altro.

L'aspirante eroe non è mai stato convinto, e viene mostrato mentre dice alla madre di non fidarsi della tecnica e di non voler diventare come il padre. Successivamente, mentre il suo avversario si appresta a colpirlo, Shoto si domanda come mai una tale scena gli venga in mente proprio ora, con il capitolo che si conclude con il futuro eroe alle corde e l'anticipazione poco promettente "Supera i tuoi limiti". Che stia per succedere qualcosa di terribile?

Negli scorsi numeri il mangaka Kōhei Horikoshi ha lasciato intendere che una grande rivelazione attende l'erede della famiglia Todoroki, con il padre che ha cercato disperatamente di contattarlo per impedirgli di utilizzare la tecnica che tanto aveva voluto insegnargli. Conoscendo il ravvedimento di Endeavor, in cosa pensate consista questa misteriosa e terrificante tecnica? Cosa comporterà per Shoto e per l'intero My Hero Academia? Fatecelo sapere!