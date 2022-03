My Hero Academia: Shoto Todoroki in questo cosplay fin troppo realistico

La saga di My Hero Academia sta entrando nelle fasi finali della storia, tuttavia prima che il manga si concluda ci vorrà ancora almeno un altro anno secondo l'attuale ritmo della narrazione. Ad ogni modo, l'entusiasmo della community è al suo apice alla luce delle manifestazioni di creatività dedicate alla serie da parte dei fan.

Il capitolo 349 di My Hero Academia si focalizzerà su Todoroki, pronto a fronteggiare l'avversario per lui più ostico. Il figlio di Endeavor è molto cresciuto nel corso dell'avventura e attualmente è tra i più promettenti aspiranti Hero della U.A. Inoltre, Shoto è tra i personaggi più apprezzati della fanbase, motivo per cui a lui sono dedicate non poche manifestazioni di creatività tra illustrazioni originali e interpretazioni personali.

Rukochii, un cosplayer e fervido appassionato di My Hero Academia, ha realizzato l'ennesima interpretazione di Todoroki, il suo personaggio preferito del franchise di Kohei Horikoshi. Il suo lavoro, tuttavia, è stato molto apprezzato in rete grazie ad una fedeltà quasi incredibile al noto eroe. A tal proposito, potete apprezzare il suo incredibile cosplay tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Todoroki a cura di Rukochii, lo ritenete abbastanza simile al personaggio originale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.