My Hero Academia: Shoto Todoroki ed Endeavor in questa fan art in computer grafica

In attesa della quinta stagione della serie animata di My Hero Academia, un fan dell'opera di Kohei Horikoshi ha ricreato in computer grafica due dei protagonisti più apprezzati, il Number One Hero Endeavor e suo figlio Shoto Todoroki.

Mentre gli appassionati attendono con ansia l'arrivo della nuova stagione dell'anime, un fan di My Hero Academia ha immaginato i protagonisti in una particolare versione creata in computer grafica. Considerato il successo globale dell'opera di Kohei Horikoshi, l'arrivo di una pellicola in questo particolare stile non è certamente da escludere e questo lavoro potrebbe essere d'ispirazione.

Sul proprio profilo Instagram, l'artista Hannu Koskinen ha condiviso una serie di immagini che ritraggono Endeavor e Shoto Todoroki animati in computer grafica. Mentre il Number One Hero è ancora in fase "work in progress", suo figlio è realizzato in maniera strepitosa. La bruciatura sul volto è quasi macabra, mentre i dettagli ghiacciati della sua altra metà sono impressionanti. "C'erano diversi problemi con la vecchia versione. Quelli più ovvi erano la cicatrice sul volto e gli occhi. Non volevo rendere la bruciatura troppo raccapricciante, dopotutto è lo studente più bello della classe 1-A", ha scritto accompagando le immagini.



Koskinen, che lavora per Rovio Entertainment, è un grande appassionato del franchise di Horikoshi e non è la prima volta che condivide una delle sue opere in computer grafica. In passato ha realizzato modelli per Bakugo, Shigaraki o Toga. Realizzerà mai un episodio completo in CG?