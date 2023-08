My Hero Academia: e se fosse stato Shoto a diventare un Vigilante solitario?

Ormai Kohei Horikoshi ha reso ben chiaro che My Hero Academia non è la storia di come Deku abbia fatto a diventare il numero uno tra gli eroi, ma il racconto di come ciascun protagonista abbia creato una società degli eroi migliore della precedente. Ognuno dei personaggi principali, infatti, ha qualcosa da dire e insegnare ai lettori.

In My Hero Academia Stagione 6 è apparso Dark Deku, una versione oscura di un Izuku Midoriya distorto dalla guerra e dalla pesantezza di One For All. Ma se al suo posto ci fosse stato Shoto Todoroki? Ecco un artwork fanmade che immagina Dark Shoto.

La storia di Shoto Todoroki è una delle più tragiche e difficili narrate da Kohei Horikoshi. L'Atto Finale di My Hero Academia infrange la maledizione dei Todoroki grazie all'ascesa di Shoto, salvatore della sua famiglia intera e non solo.

Shoto Todoroki è stato salvato dai suoi compagni di classe, ma se questi non ci fossero stati? La reazione di Shoto alla scoperta dell'identità di Dabi sarebbe stata molto diversa e avrebbe potuto portarlo sulla cattiva strada. È proprio questa realtà parallela che viene immaginata dall'illustrazione in calce all'articolo.

Nella visione dell'artista @cpasDryNa Shoto diventa un Vigilante solitario, come invece accaduto a Deku, che intende fargliela pagare a Dabi per tutto quello che gli ha fatto subire e per la vita normale che non gli ha mai permesso di vivere. Cosa ne pensate di questo Dark Shoto?