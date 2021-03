My Hero Academia: un simpaticissimo cosplay felino ci mostra un altro Eraserhead

Il mondo dei cosplay è sempre più in fermento. Ormai in ogni parte del mondo sono nati cosplayer di ogni genere e che si dedicano tanto a manga e anime quanto a personaggi di serie TV e film. Il fenomeno non ha più limiti e sono nate delle professionalità intorno a questo mondo. Uno degli universi che richiama tanti cosplay è My Hero Academia.

In attesa di rivedere Bakugo in azione in My Hero Academia 5 insieme a tutti gli altri studenti, possiamo rivedere questi personaggi dell'anime nella vita vera grazie alla realizzazione dei tanti appassionati. C'è chi mantiene il sesso del personaggio, e chi invece decide di invertirlo come fatto con un Deku genderbent. E se invece si provasse a fargli cambiare anche specie?

È stata questa l'idea dietro la realizzazione di un Eraserhead felino. Nella foto in basso condivisa dall'account Cat_Cosplay su Instagram c'è un gatto nero che ha deciso di fare il suo cosplay del professor Aizawa, uno dei personaggi più amati di My Hero Academia. Con tuta nera, occhiali gialli e la famosa benda grigia ed elastica usata per combattere, il risultato è molto simpatico ed è risultato apprezzato in rete.

Il suo occhio vigile sarà sicuramente in grado di osservarvi nei vicoli delle città di My Hero Academia.