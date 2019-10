My Hero Academia: ecco un simpatico cosplay di Backdraft

Con i numerosi personaggi comparsi finora nella serie di My Hero Academia, ci sono stati alcuni Heroes e Villain che poco dopo aver mostrato il loro Quirk sono semplicemente scomparsi. Un esempio riguarda l’eroe, combattente del fuoco, che risponde al nome di Backdraft.

Tuttavia un fan ha voluto ricordarlo e per farlo ha creato uno spettacolare cosplay, giusto per rinfrescare la memoria ai fan che lo hanno dimenticato. L’utente @Eeyeself ha condiviso sul suo profilo Instagram l’interpretazione, che potete trovare in calce alla notizia. Riprendendo il design in maniera molto fedele, forse con anche qualche dettaglio in più, ci mostra i numerosi rubinetti che l’Eroe porta con sé che gli permettono di scatenare un vero e proprio torrente d’acqua. Ricordiamo che Backdraft è comparso solamente nelle pagine iniziali della serie, e non ha mai ottenuto un background, degno di questo nome.

Sfortunatamente per lui, ci sono troppi Heroes e Villains durante le puntate di My Hero Academia per consentirgli altre apparizioni, almeno per il momento. Anche nei numerosi spin-off andati in onda non abbiamo potuto rivedere l’eroe avversario delle fiamme, ormai assente dal primo arco narrativo, dedicato all’entrata di Midoriya alla Yuei. Forse però, lo vedremo in qualche episodio di My Hero Academia: Vigilantes, scoprendo magari qualche interessante dettaglio sulla sua personalità.

Ricordiamo che attualmente è in corso la quarta stagione di My Hero Academia e che il manga è attualmente al capitolo 248.