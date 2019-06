My Hero Academia: vediamo Mineta e Tsuyu in un simpatico cosplay di coppia

L'anime di My Hero Academia è attualmente in pausa e sappiamo che tornerà con una quarta stagione il prossimo ottobre 2019. Tuttavia, il manga di Kohei Horikoshi continua sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump, guadagnandosi ogni giorno l'affetto di migliaia di appassionati anche grazie anche all'incredibile caratterizzazione dei personaggi.

I personaggi che popolano My Hero Academia infatti sono molti e ognuno di loro è definito da particolarità uniche e un design degno di nota, che hanno fatto si che ogni fan della serie possa trovare i suoi eroi o villain preferiti.

L'affetto dei fan viene così dimostrato in diverse forme e in questo caso attraverso un divertente cosplay. Come potete vedere nel posto in calce alla notizia, due appassionati della serie hanno realizzato, in occasione del Colassacon, due cosplay degli studenti della Classe 1-A della U.A, Minoru Mineta e Tsuyu Asui.

Come sappiamo, Mineta tende sempre a comportamenti da pervertito, che portano così a situazioni divertenti e in questo caso, i due hanno deciso di replicare una possibile tipica scena del manga. Vediamo infatti Mineta che cerca di avvicinarsi a Tsuyu, mentre quest'ultima gli da una lezione allontanandolo con un piede in faccia.

A prescindere dalla qualità dei due cosplay, è innegabile che la cura nel riproporre le attitudini dei personaggi è molto azzeccata e divertente.

Infine, l'ultimo capitolo del manga di My Hero Academia ha rivelato il piano dell'Armata Rivoluzionaria, mentre i fan si sono scatenati con l'ultima illustrazione di Horikoshi, che ci ha mostrato un scena tra Bakugo e Tsuyu che ha dato il via alle speculazioni.