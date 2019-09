My Hero Academia: ecco un simpatico cosplay di Ectoplasm

La serie di My Hero Academia è sicuramente uno dei nuovi pilastri nel mondo anime e manga, grazie anche ai numerosi personaggi, carismatici e affascinanti, che sono stati presentati nel corso della serie, e ai quali i fan hanno dedicato numerosi cosplay.

Tra le personalità che caratterizzano l’opera di Kōhei Horikoshi, spiccano naturalmente Midoriya e Bakugo, al fianco di molti altri che aspirano a diventare come All Might: un Pro Hero, ovvero degli eroi che si impegnano affinché i criminali non continuino ad usare i propri Quirk per scopi malvagi.

Leggendo i volumi usciti finora, abbiamo fatto la conoscenza di un immenso gruppo di personaggi, villains, Heroes e anche Pro Heroes, tra questi uno dei più particolari è sicuramente Ectoplasm, professore di matematica alla U.A. che in seguito ad un terribile scontro contro un Villain, ha perso entrambe le gambe. Oltre alle protesi, un’altra sua caratteristica peculiare è legata al suo Quirk, Alter Ego, che gli permette di produrre una specie di ectoplasma, che espelle attraverso la bocca, per creare dei suoi cloni.



L’utente legacycrafting ha condiviso su Reddit il suo cosplay dell'insegnante sopra citato. Un simpatico omaggio con un'interpretazione abbastanza fedele, tanto da ricreare l'effetto del Quirk con del fumo, di cui potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Ricordiamo che attualmente sono 21 i volumi pubblicati in Italia, editi da Star Comics, e che è attualmente in corso l'arco narrativo dedicato ai Villain, che potrebbe aver donato più profondità alla serie.